توزيع غير عادل للجماهير.. صدمة إسبانية في نهائي اليورو ضد إنجلترا

صدمة للجانب الإسباني قبل نهائي اليورو...

يستعد المنتخب الإسباني، لمواجهة نظيره الإنجليزي في نهائي بطولة يورو 2024، ومع قوة المنتخبين إلا أن هناك نقطة قوة للإنجليز، بحسب ما ذكرته الصحافة الإسبانية.

ويتزين الملعب الأولمبي في برلين، لاستضافة النهائي المرتقب بين المنتخبين، مساء يوم الأحد القادم.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إسبانيا سيكون لديها تقريبًا 10 ألاف مشجعًا في المباراة النهائية، على عكس إنجلترا التي ستدخل اللقاء بنحو 50 ألف مشجعًا.

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وأفادت الصحيفة إلى أن المنتخب الإسباني، طيلة مباريات البطولة لم يحضر له الكثير من المشجعين على عكس المنتخبات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تعتبر سببًا أساسيًا في رفض فكرة الجمهور الإسباني السفر خاصة وأن الرحلة تكلف نحو 700 يورو، مما قد يسبب صدمة للمنتخب في ظل الحشد الجماهيري الكبير للإنجليز.