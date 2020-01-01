توريس: أردت البقاء في فالنسيا وأجبرت على الرحيل

فيران توريس يكشف سبب رحيله عن فالنسيا والانضمام إلى مانشستر سيتي

قال فيران توريس نجم نادي مانشستر سيتي الجديد إنه لم يكن يود الرحيل عن فالنسيا، ولكنه أجبر بطريقة أو بأخرى على الخروج.

وانضم بالأمس النجم الإسباني الشاب رسميًا إلى صفوف وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز بعقد لمدة 5 سنوات ينتهي في صيف 2025.

وفي تصريحاته الأولى عقب الانضمام إلى السيتي، عبر توريس عن سعادته بهذه الخطوة، ولكنه أبدى أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن فالنسيا.

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وقال توريس إنه كان يود البقاء مع الخفافيش وأن يصبح قائدًا للنادي في المستقبل، ولكنه لم يشعر بالتقدير الكافي ولا رغبة مالك النادي بيتر ليم في ذلك.

وأضاف: "لقد نظرت إلى الخلف لرؤية ماذا حدث مع أبناء النادي، أمثلة مثل فيرناندو توريس وميكيل أويارزابال وغيرهم، لم يحافظ النادي عليهم بما يجعلني أنتظر أن يحدث ذلك معي"

وتابع: "3 سنوات قضيتها مع الفريق الأول لنادي فالنسيا كانت كافية بالنسبة لي للحصول على الكثير من الأشياء التي أحتاجها لأصبح لاعبًا كبيرًا"

وأردف: "بالنسبة لداني باريخو هو لاعب عظيم ولكنه لم يكن قائدًا جيدًا بالنسبة لي، والعلاقة الشخصية بيننا لم تكن قوية بالشكل المطلوب"

وأكمل: "الانضمام إلى مانشستر سيتي خطوة كبيرة، جميع اللاعبين يودون اللعب لفريق يقدم كرة قدم هجومية وهو ما يميز السيتي في أوروبا"

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يذكر أن فيران توريس قد تألق مع فالنسيا في المواسم الأخيرة مما جعله مطمعًا لكبار الأندية الأوروبية بعمر 20 عامًا فقط.