"تورطت مع الهلال بسبب حبي لنجم مصر!" .. مشاري العفاسي يوضح جدل سخريته من الزعيم بعد نكسة العين

القارئ الكويتي يتعرض لحملة عنيفة، فماذا قال عن علاقته بجمهور الهلال؟

بعد الهجوم الجم الذي يتعرض له على مدار اليومين الماضيين، اضطر قارئ القرآن الشيخ مشاري راشد العفاسي، للخروج للتوضيح بعدما اتهمه السعوديون بالسخرية من الهلال لصالح العين الإماراتي.

الأزمة تفجرت مع تغريدة نشرها القارئ الكويتي عبر حسابه على منصة "إكس" تحمل الرقم (5)، عقب وداع الهلال لدوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام العين بخماسية مقابل أربعة أهداف في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور نصف النهائي.

"سنستمع للمعيقلي وتستحق ما حدث لك" .. رغم تبريره ما فعله، ردود أفعال الهلاليين الغاضبة من مشاري العفاسي تزداد حدة!

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لكن بحسب ما أوضحه العفاسي فإن المقصود بتغريدته المباراة الثانية التي أقيمت في اليوم نفسه بين آرسنال وتشيلسي ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بها الجانرز بخماسية نظيفة.

وأشار القارئ إلى أن حبه لآرسنال يأتي لعلاقته الطيبة بلاعبه المصري محمد النني وعدد من أصدقائه الآخرين..

وقال العفاسي في تعليق صوتي نشره عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حبًا في النني وأصدقائنا الذي يعشقون هذا آرسنال، التغريدة كانت برقم 5 فقط، سيفهمها المهتمين فقط، ولم أكن أعلم أن هناك مباراة أخرى للهلال أمام العين، ولم أعرف إلا من صديقي الذي قرأ تعليقات الجماهير، لم أكن أقصد الهلال إطلاقًا، أنا أحب الكرة لكن دون متابعة، ولو غردت عن الرياضة فهذا من باب الضحك وربما أحذف التغريدات بعدها".

وأضاف: "بعدما أتصل بي صديقي، قمت بتعديل التغريدة من 5 فقط إلى 5-0، كي أوضح أن المقصود ليس الهلال، فالسعودية والإمارات غاليتان على قلبي، لكن الهلاليون غضبوا مني فقررت مصالحتهم في تغريدة جديدة، أقدر حماسهم لناديهم، لكن أرجو ألا يجرنا هذا للتجريح، فلم أقصد نهائيًا أن أقتحم الجدل حول خسارة الهلال، فالسعودية تحديدًا غالية على قلبي كثيرًا".