"سنستمع للمعيقلي وتستحق ما حدث لك" .. رغم تبريره ما فعله، ردود أفعال الهلاليين الغاضبة من مشاري العفاسي تزداد حدة!

قارئ القرآن الشهير كان له نصيب من جدل خسارة الهلال أمام العين

أثار قارئ القرآن، الشيخ مشاري راشد العفاسي، الكثير من الجدل مساء أمس بالتغريدة التي نشرها عبر حسابه على منصة إكس وعرضته لهجوم ساحق من جمهور الهلال السعودي.

القارئ الكويتي نشر تغريدة تضمنت صورة تتهم الهلال بالاستفادة من الحكام طوال تاريخه، وذلك عقب خسارة الفريق أمام العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وخروجه من البطولة، ليُفجر ضده هجومًا هلاليًا ساحقًا.

العفاسي تراجع فورًا وحذف التغريدة سبب الغضب ونشر أخرى أكد خلالها أنه لم يُتابع مباراة الهلال والعين وأبدى دهشته من التعصب الرياضي، إذ كتب "يشهد الله أني لم أتابع مباراة الهلال ولا أتابع أصلاً ، ومندهش من كمية التعصب الرياضي".

تراجع العفاسي وتبريره ما حدث بأنه لا يُتابع كرة القدم ولا يعلم ما احتوته التغريدة لم يُنقذه من هجوم الزعماء وردود فعلهم الغاضبة جدًا، بل إنها ازدادت حدة ردًا على تغريدته الجديدة.

نستعرض معًا أبرز تلك التغريدات التي هاجمت الشيخ العفاسي ..