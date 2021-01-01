توربن راين: متوسط ميدان بايرن ميونخ الذي رفض برشلونة وآرسنال

ترعرع الشاب صاحب الـ 18 عامًا، على الملاعب المطاطية في وسط برلين، وأحدث طفرة في الفريق البافاري منذ وصوله في 2017.

مرسوم فوق أحد جدران بعض المحلات في برلين، صورة كرتونية لثلاثة أشخاص وتحتها عبارة "نشأنا على الخرسانة"، هذه الصورة للإخوة جيروم، كيفن برنس، وجورج بواتينج.

ويشير هذا العمل الفني، إلى صعود مدافع بايرن ميونخ وشقيقاه من ملاعب كرة القدم في الشوارع في العاصمة الألمانية، إلى أكاديميات الفرق الأوروبية.

هناك لاعب آخر في عائلة بايرن ميونخ، يعرف ملاعب الشوارع في برلين بشكل جيد، هو توربن راين، الذي قضى وقتًا طويلًا من طفولته في تلك الملاعب المطاطية.

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كان يلعب ضد من هم أكبر سنًا، وتعلم كيفية اتخاذ قرارات سريعة واستخدام كلتا قدميه في الملاعب الصغيرة حيث يكون دائمًا الفائز، وأثناء قضائه بعض التدريبات في الحديقة المحلية، كان يتدرب مع أكاديمية هيرتا برلين، التي ساعدته على الانضمام لفريقه الأول ستيرن مارينفيلدي وهو في سن السابعة.

وقدم كل من برشلونة وآرسنال، عروضًا لضم الموهبة الشابة ولكنه كان حريصًا على البقاء داخل ألمانيا، لمواصلة تدريبه الرسمي مع فريقه والعمل في الحديقة المحلية.

وفي عام 2017، شاهده المدرب هيرمان جيرلاند وأعجب به، وحاول إقناع راين بأن مستقبله سيكون في اكاديمية بايرن ميونخ.

ومن جانبه قال هولجز سيتز مدرب بايرن ميونخ تحت 23 عامًا في تصريحات لموقع جول: "ذكاء راين في اللعب وقدرته على التحكم ولعب الكرة بكلتا قدميه من أهم صفاته، هذا يجعله لاعب غير متوقع ويصعب مهمة الدفاع أمامه".

ويحتذي راين، بأسطورة برشلونة أندريس إنييستا ويريد أن يسير على خطاه، فهو يحب أن يلعب في المركز رقم 8 في الملعب، بالرغم من أنه لعب في مركز رقم 6 و10 في بعض المراحل السنية المختلفة له في الأكاديمية.

وأثناء فترته مع بايرن ميونخ، مع فريقي تحت 17 و19 عامًا، خاض 52 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 18 هدفًا وصنع 10 آخرين.

ومنذ أن بلغ توربن سن الخامسة عشر وهو يعمل مع مدرب خاص اسمه ستيفن تيبيل لتقوية الجانب البدني الخاص به، وقال عنه تيبيل: "إنه ممتاز في التحكم بالكرة، ويظهر تناسقًا كبيرًا في الحرك والتسديد، وهذا يثبت أنه قادرًا على تحقيق التوازن بين نصفي المخ".

وأكمل: "وهذا يمكنه أن يوفر له درجة عالية من الدقة في التسديد والتمرير، يمكنه إدراك ما يحدث حوله بشكل جيد، وهذا يمنحه نظره عامة والتي تتيح له الفرصة في إعطاء تمريرات هامة في أوقات وظروف صعبة".

وتلك الصفات ظهرت بشكل واضح، أثناء ظهوره الثاني مع فريق تحت 23 عامًا في بايرن ميونخ، بعدما قدم تمريره حاسمة للمهاجم كريستوفر سكوت في تعادل فريقه بنتيجة 2-2 مع فريق والدوف مانهايم.

ولا تزال تلك الموهبة تخضع للمتابعة من خارج ألمانيا إذ يتابعه تشيلسي عن قرب في السنوات الأخيرة، وكان هناك مخاوف في بايرن أن يرحل اللاعب الشاب في الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع فريق الشباب، ولكن في يناير الماضي مدد اللاعب عقده لصيف 2022 مما يمنح الفريق الأول لبايرن ميونخ في ضم اللاعب.

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وقال سيتز عن تجديد عقد اللاعب: "نحن سعداء لأنه قرر أن يستمر معنا، أتيحت له بكل تأكيد فرص أخرى، ولكن حقيقة اختيار باستمراره معنا تتحدث عن المفهوم الذي قدمناه له في الأكاديمية".

وفي النهاية يمتلك راين كل مقومات النجاح في بايرن ميونخ، وإذا فعل ذلك قد يكون يومًا ما صورته على الجدران في برلين وحينها سيكون العنوان "نشأت على المطاط".