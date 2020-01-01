توران: فالفيردي أهانني في برشلونة

هجوم شرس من توران على فالفيردي..

شنّ أردا توران، لاعب جلطة سراي، هجومًا ضاريًا على إرنستو فالفيردي، مُعتبرًا أن المدرب الباسكي كان السبب الرئيسي في مغادرته جدران برشلونة.

وكان توران قد انضم إلى البرسا في شتاء 2016 بعد سنوات من التألق مع أتلتيكو مدريد، ومع وصول فالفيردي بعدها بعام ونصف، استبعده تمامًا من حساباته حتى قرر مغادرة كامب نو.

الدولي التركي يزعم أنه كان جيدًا في كامب نو ولولا الطريقة التي تعامل بها فالفيردي معه لكان استمر مع برشلونة خصوصًا في ظل العلاقة المميزة التي جمعته بأغلب اللاعبين وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

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توران في تصريحات لبي إن سبورتس قال "فالفيردي جعلني أشعر بالإهانة، قال لي أنني سألعب معه ولكن لم يفعل، قال أنه سيمنحني الفرصة ولكنه لم يفعل أيضًا".

كما أضاف "كان كل شيء على ما يرام في فترة لويس إنريكي، فزنا بدوري الأبطال والكأس، نعم في بعض الأوقات لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها في دوري الأبطال حينها".

وتابع "مع فالفيردي شعرت بعدم الأهمية وقررت الرحيل، لم يجبرني أحد على هذا القرار بما في ذلك فالفيردي نفسه، أنا كنت من اتخذ هذا القرار".

واستطرد "علاقتي مع ميسي كانت جيدة جدًا، أحببنا اللعب معًا ويمكنك أن تعرف ذلك من خلال مشاهدة مبارياتنا معًا".

أما عن المقارنة بين ميسي وكريستيانو رونالدو، أجاب توران بقوله "ميسي حاضر في كل لحظة في كرة القدم، يمكنه حسم المباريات من جميع الجوانب، لا يوجد شيء سيئ يمكن قوله عن رونالدو لكنه هداف وإن كان مميزًا للغاية".

وأردف "ميسي يفعل كل شيء في هذه اللعبة، إنه يفعل أشياء لا يمكنك تصورها، الذكاء الذي يتمتع به ورؤيته وكل شيء مختلف تمامًا عن غيره".

وأتم "من يقول أن رونالدو هو الأفضل هم مجموعة من المقربين منه الذين يُجيبون إجابة سياسية ليس إلا، رونالدو صديقي ولا مجال للتشكيك في جودته، ولكنني أعتقد أن ميسي أفضل".

الجدير بالذكر أن توران قد ارتدى قميص برشلونة في 55 مباراة على مدار عامين ونصف، سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 11 آخرين في مختلف البطولات.