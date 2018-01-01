تورام يطالب بتوقف الكالتشيو بعد العنصرية ضد كوليبالي

مدافع يوفنتوس المعتزل ينتقد العنصرية ضد كوليبالي مدافع نابولي

فيسبوك تويتر محمد عماد

طالب ليليان تورام مدافع يوفنتوس المعتزل بتوقف مباريات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" بعد حادثة العنصرية ضد مدافع نابولي خاليدو كوليبالي.

وكان المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي قد تعرض لهتافات عنصرية من قبل جماهير انتر ميلان في ملعب جيوزيبي مياتزا، ليوقع الاتحاد الإيطالي عقوبة على جماهير النيراتزوري بحرمانه بعدم الحضور لمباراتين قادمتين.

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كما أبدى نجوم كرة القدم تعاطفهم مع كوليبالي ودعمهم له على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.

وعن هذا الأمر قال تورام: "بعد 12 عامًا من رحيلي عن اللعب لإيطاليا، لم تتغير الأمور، مازالت العنصرية موجودة في إيطاليا، كان يجب على الاتحاد الإيطالي إيقاف مباريات الدوري بعد هذا الحادثة".

كما أضاف اللاعب المتوج بكأس العالم 1998 مع فرنسا: "في حال عدم مشاهدة جماهير الرياضة في إيطاليا لأي مباريات طوال الأسبوع، سيعوا جيدًا خطورة مهاجمة شخص بسبب لون بشرته أو عرقه".

يذكر أن تورام كان قد سبق له أيضًا اللعب لصالح فريق بارما في إيطاليا.