تقارير - توديبو يوافق على الانتقال إلى ميلان

المدافع الشاب يقترب من ترك برشلونة

أشارت تقارير في إيطاليا لاقتراب جون كلير توديبو، مدافع برشلونة، من الانتقال إلى صفوف ميلان على سبيل الإعارة بعد الاجتماع بين الطرفين.

ويحاول ميلان ضم اللاعب الشاب في انتقالات يناير الجارية لتدعيم دفاعه، خصوصاً وأن اللاعب لا يشارك أساسياً مع البلوجرانا.

وأوضح "جيانلوكا دي مارزيو، خبير الانتقالات في شبكة "سكاي" أن اجتماعاً دار بين دانييلي ماسارا، مسؤول ميلان، اجتمع مع برشلونة ووكلاء اللاعب لحسم الصفقة.

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وكشف التقرير أن اللاعب أعطى موافقته للانتقال واللعب مع الروسونيري، ويتبقى حالياً الوصول لصيغة لاستعارته من النادي الإسباني، والتي ستكون على سبيل الإعارة الجافة.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيجتمع مع برشلونة لأن الأخير يريد أن يوضح له أسباب موافقته على رحيله، وهي أنه يبحث عن إعطائه الفرصة للعب باستمرارية أكثر، ثم عودته جاهزاً لصفوفه.

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وشارك المدافع الفرنسي في ثلاثة لقاءات فقط هذا الموسم رفقة برشلونة بكل المسابقات، وكان قد انضم لصفوفه يناير الماضي قادماً من تولوز.