توخيل يوضح الفارق بين تشيلسي وباريس وتدريب لوكاكو ومبابي

توخيل كان "وزيرًا للرياضة" في باريس سان جيرمان..

كشف توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنه كان يحلم بأن يكون لاعبًا كبيرًا، أو على الأقل لاعب في صفوف برشلونة، موضحًا الفارق بين تدريب باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وكان توماس توخيل، أحد ضيوف صحيفة "لاجزيتا ديلو سبورت" الإيطالية، وأجرت معه حوارًا كشف فيه عن العديد من ذكرياته، وتحدث عن تدريب لوكاكو ومبابي ونيمار.

ومن المنتظر أن ترفع الصحيفة الإيطالية، الستار عن الحوار مع المدرب الألماني كاملًا، يوم غد السبت، ولكنها نشرت بعض المقتطفات منه اليوم، سنستعرضها معًا في الأسطر التالية.

وأوضح المدرب الألماني في حديثه، أنه نشأ مشجعًا لنادي إنتر، وقال: "نشأت اهتف باسم لوتار ماتيوس في إنتر، وأخشى ميلان ساكي"، مشيرًا إلى أنه كان يحلم بأن يكون لاعبًا كبيرًا أو على الأقل لاعبًا في صفوف برشلونة، ولكن في النهاية حلمه تحطم على مقاعد البدلاء.

وعن الفارق بين تدريب باريس سان جيرمان وتشيلسي، قال توخيل: "في باريس كنت أعمل كوزير للرياضة أكثر من كوني مدربًا، كنت أدير عائلات النجوم وأصدقائهم، بكل تأكيد تدريب لوكاكو أسهل من مبابي أو نيمار".

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وأضاف: "أما في تشيلسي يمكنني العمل بطريقة أكثر هدوءًا، وأطبق أساليب فلسفتي التي تعلمتها".

جدير بالذكر أن تشيلسي تحت قيادة توخيل، يستعد لاستضافة نوريتش سيتي يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.