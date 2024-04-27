توخيل يكشف موقف نجم بايرن ميونخ من مواجهة ريال مدريد!

نجم بايرن ميونخ يعاني من إصابة قد تمنعه من الظهور أمام ريال مدريد...

أثار توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، التكهنات حول مشاركة جمال موسيالا، نجم الفريق البافاري، في المباراة المرتقبة القادمة أمام ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

وغاب موسيالا، عن مواجهة فريقه عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الألماني بسبب الإصابة، وسط تساؤلات حول إمكانية مشاركته، في المباراة القادمة.

وسيستضيف بايرن ميونخ، فريق ريال مدريد، مساء الثلاثاء القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز آرينا.

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وقال توخيل في تصريحات صحفية، عقبت لقاء فرانكفورت: "جمال موسيالا، لم يشارك في مباراة اليوم، لقد أراد ذلك ونحن أيضًا كنت نريد هذا، لقد أمضى يومين دون ألم ولكنه شعر بالألم مرة أخرى بالأمس".

وتابع: "إنه يعاني من تهيج في الأوتار، وهذا ما يعيق مشاركته، واضطر إلى الغياب عن تدريبات الأمس، في الوقت الحالي نبذل قصارى جهدنا لمعرفة إمكانية مشاركته في مباراة الثلاثاء".