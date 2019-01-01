توخيل يكشف سر حزن نيمار خلال عيد ميلاده

المدرب الألماني حرص على إظهار الدعم الكامل للمهاجم البرازيلي خلال فترة إصابته

أكد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، على شعور المهاجم البرازيلي نيمار بتحسن كبير.

نيمار تعرض لإصابة قوية في قدمه اليمنى الشهر الماضي، ليتقرر ابتعاده عن الملاعب حتى نهاية مارس.

مورينيو يتلقى عقوبة السجن والغرامة بسبب التهرب الضريبي

وقبل مواجهة فيلفرانش في كأس فرنسا، تحدث توخيل عن آخر التطورات في رحلة نيمار للعودة من جديد.

وقال الألماني:"الآن هو يشعر بتحسن شديد بعد رحلته الأخيرة في إسبانيا".

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

وأضاف:"ظهر سعيداً في احتفاله بعيد ميلاده، لكن على جانب آخر يشعر بالحزن لعدم تواجده معنا".

باكايوكو: أريد البقاء في ميلان، هو على كوكب آخر!

وتابع:"حرصنا أيضاً على الوقوف بجواره وإظهار الدعم الكافي له لمساعدته على تخطى الأزمة الحالية".

جدير بالذكر أن إصابة صاحب الـ27 عاماً، ستمنعه من مواجهتي مانشستر يونايتد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الشهر.