توخيل يعود لحلم التوقيع مع حكيمي في تشيلسي

توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي يسعى للم الشمل مع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان في صفوف البلوز.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن اهتمام نادي تشيلسي بالحصول على خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتليتك"، والذي أكد أن توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي يريد لم الشمل مع اللاعب من جديد.

وكان توخيل قد عمل رفقة حكيمي في صفوف بوروسيا دورتموند عندما أمضى النجم المغربي فترة إعارة من ريال مدريد، وقدم خلالها مستويات أكثر من طيبة.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يسعى فيها تشيلسي للحصول على خدمات حكيمي، حيث أراد الفريق ضم اللاعب في الصيف الماضي من صفوف إنتر.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال قياسية مقابل 66 مليون يورو بعد عام واحد فقط في صفوف إنتر.

تشيلسي يسعى للحصول على خدمات اللاعب في ظل وجود أنباء تؤكد قرب رحيل اللاعب ريس جيمس عن صفوف البلوز في سوق الانتقالات الصيفية.

جدير بالذكر أن حكيمي لم يمر بأفضل مواسمه في باريس سان جيرمان، حيث سجل أربعة أهداف وصنع ستة في الدوري الفرنسي.