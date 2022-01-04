توخيل يعلن نتيجة الصراع مع لوكاكو

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، عن عودة روميلو لوكاكو إلى تدريبات الفريق مرة أخرى استعدادًا لمواجهة توتنهام.

لوكاكو تم استبعاده من قائمة البلوز، خلال التعادل مع ليفربول 2/2 هذا الأسبوع، بسبب الحوار المثير للجدل الذي أجراه حول مستقبله.

وهو ما تسبب في حدوث حالة من التوتر داخل النادي الإنجليزي، وأدى لظهور بعض الشائعات حول رحيله عن الفريق.

ماذا قال لوكاكو؟

عندما سُئل لوكاكو عما يمر به في تشيلسي، قال "كيف أنا؟ بدنيًا أفضل من ذي قبل، عملت لمدة عامين في إنتر مع مدربين وأخصائين التغذية وهذا أفادني كثيرًا".

كما أضاف "لكنني لست سعيدًا بالوضع الراهن، إنه أمر طبيعي، فتوخيل قرر اللعب بشكل مختلف".

وأتم في هذا الصدد بقوله "لا يجب عليّ أن أستسلم، يجب أن أواصل العمل بكل ما أستطيع وأن أتعامل بصورة احترافية مع الأمر".

كيف رد توخيل؟

المدرب الألماني قال في تصريحات قبل اللعب ضد توتنهام بنصف نهائي كأس الرابطة:"في البداية نحن سعداء بالتعامل مع الأمر بكل هدوء وهذا ما فعلناه".

وأضاف:"لوكاكو اعتذر وعاد إلى مران الفريق بصورة طبيعية، الشيء الأهم هو فهم أن ما حدث لم يكن متعمدًا، ولم تكن هناك أي نية لإحداث الفوضى داخل الفريق".

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