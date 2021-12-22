توخيل يرفض "صرامة" كلوب ويطالب بحرية اللاعبين!

رفض مدرب تشيلسي، توماس توخيل، فكرة إجبار اللاعبين على تلقي لقاح فيروس كورونا، وطالب بمنح "حرية الاختيار" لكل شخص في هذا الصدد.

موقف توخيل "المرن" أتى مخالفًا للغاية لما اتخذه مواطنه ومدرب ليفربول، يورجن كلوب، حيث طالب الألماني بفرض التطعيم على الجميع.

لكن بالنسبة لمدرب تشيلسي وبطل أوروبا، فإن هذا الخطوة ليست صحيحة، مع تأكيده على أنه اختار لنفسه التطعيم ولا يمكنه إجبار أحد على هذا القرار.

توخيل قبل مباراة برينتفورد يوم الأربعاء صرح "أعني أن يمكنني أن يكون لي رأي، وأنتم لكم رأي، وكذلك يصبح للاعبين رأيهم الخاص في هذه القضية".

كما أضاف "يمكن أيضًا أن تتواجد لوائح حول ذلك، مثلًا عندما تصل للعمل يمكن لصاحب العمل أن يبعد من لم يتلق اللقاح عن مكان معين".

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وواصل توخيل "لكن لا يمكننا إجبار الناس على أخذ التطعيم، هذا هو رأيي ولن أغيره، لست الشخص الذي يعلق على ذلك، أنا لست خبيرًا، اسأل الخبراء في هذه البلد وأوروبا كلها حول كورونا واسألني حول كرة القدم".

واختتم الألماني حديثه الواضح بقوله "لن أشارك في هذا، لقد تلقيت اللقاح وكان هذا قراري، أنت تعلم أن التطعيم ليس أزمة، لدينا من تلقوا اللقاح وأتت عينتهم إيجابية أيضًا، هذا اختيار الشخص في النهاية".

الجدير بالذكر أن تشيلسي ضربه فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة وكان سببًا في خوض البلوز مباريات عدة بدون لاعبين مهمين، ومع ذلك أتى رأي توخيل واضحًا بمنح الحرية للجميع حتى ولو تسبب في ضرر شخصي له.