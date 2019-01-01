توخيل يحبط نيمار وإدارة باريس سان جيرمان بقرار مفاجئ

آخر ما كان ينتظره نيمار في الوقت الراهن

ذكرت بعض الصحف الإسبانية وكذلك الفرنسية، أن المدير الفني لباريس سان جيرمان، بصدد اتخاذ قرارًا صادمًا بالنسبة للاعبه البرازيلي نيمار جونيور، وكذلك لمجلس إدارة النادي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكالتلونية، فإن المدرب الألماني ينوي الاعتماد على أغلى لاعب في العالم في مباراة "إلبي إس جي" المقبلة ضد تولوز، المقرر لها يوم الأحد لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي.

وقالت الصحيفة المقربة من البرسا، إن هذا توخيل لا يمانع عودة صاحب الـ27 عامًا للتشكيلة الأساسية، لكن بالنسبة للإدارة، قد تضطر للتدخل لمنعه من اتخاذ هذا القرار، لأسباب كثيرة، منها تفادي إثارة غضب الجماهير، التي عبرت عن استيائه من اللاعب في المباراة الأولى ضد نيم أولمبيك.

ولفت التقرير إلى أن الإدارة لا تفضل رؤية نيمار بقميص النادي مرة أخرى، وذلك ليس فقط لاحترام الجماهير، بل لخوف المسؤولين أن يتعرض لإصابة جديدة، على إثرها قد يضطر النادي للإبقاء عليه حتى يناير القادم.

عندما يُكون الأسيست أجمل من الهدف! 👌



انظروا ماذا فعل عبد الناصر الخياطي لاعب فريق قطر بدفاع الدحيل👀👇pic.twitter.com/nB9dnrEUxy — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 21, 2019

وفي الختام، أشار المصدر إلى أن نيمار هو الآخر لا يرغب في الدفاع عن ألوان بطل الليج1 مرة أخرى، لكنه سيتوخى الحذر إذا طُلب منه اللعب يوم الأحد، وذلك لاعتقاده بأن إعلان تمرده بشكل مباشر، قد يعقد عملية إطلاق سراحه من "حديقة الأمراء" أكثر من أي وقت مضى.