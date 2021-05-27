توخيل يُبشِّر جماهير تشيلسي بشأن كانتي و"جحيم" كيبا!

أنباء جيدة للغاية..

فتح المدير الفني لتشيلسي توماس توخيل الباب أمام احتمالية مشاركة الثنائي نجولو كانتي وإدواردو ميندي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الثنائي قد تعرضا إلى الإصابة في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح مشاركتهما أمام مانشستر سيتي يوم السبت محل شكوك كثيرة.

على وجه التحديد بدت إصابة ميندي قاسية بعض الشيء، ليصبح بديله كيبا هو المرشح الأوفر حظًا لحماية عرين البلوز في نهائي ذات الأذنين.

لكن توخيل طمأن جماهير تشيلسي على حالة الثنائي بعد إعلانه لقائمة الفريق المسافرة إلى الدراجاو، حيث قال "نجولو يبدو جيدًا، أتمنى استمراره هكذأ حتى يوم السبت".

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كما أضاف "ميندي حقق تحسنًا كبيرًا في إدارة الألم منذ أن داهمته الإصابة، وهو أمر جيد بكل التأكيد".

وأتم المدرب الألماني حديثه قائلًا بوضوح شديد "نتمنى عودة ميندي، إذا كان لائقًا، فهو من سيلعب المباراة".

الجدير بالذكر أن كيبا قد لعب هذا الموسم 14 مباراة نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه 6 مرات، في مقابل 44 مباراة لميندي، 24 منهم دون تلقي أهداف.