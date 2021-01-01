توخيل: وقعنا في الكثير من الأخطاء، ولهذا استبدلت زياش!

توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي يوضح أسباب الهزيمة الثقيلة من وست بروميتش ويكشف سبب تغيير زياش المبكر.

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي على انزعاجه من خسارة فريقه الثقيلة بخمسة أهداف لهدفين أمام وست بروميتش.

جاء هذا في تصريحات صحفية عقب مباراة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم، وكشف خلالها عن أسباب الهزيمة وتبديل زياش المبكر.

وقال توخيل: "لقد لعبنا مباراتين اليوم، الأولى كانت 11 ضد 11 والأخرى كانت 11 ضد عشرة لاعبين، ولم يكن هناك داعي لتلقي خمسة أهداف، بالأخص بكل الجودة التي نملكها في فريقنا، لكننا جميعًا في ذلك سويًا، وأنا من ضمن الجميع".

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وأضاف: "لم نستطع أن نتأقلم مع الموقف الصعب الذي وجدنا أنفسنا فيه، في الطبيعي تكون لدينا ثقة كافية من أجل الدفاع بشكل جيد، لكننا وقعنا في الكثير من الأخطاء الكبيرة، وتم عقابنا بقوة".

وأكمل: "لم أر البطاقة الحمراء، لكنني شاهدت أخطاء كبيرة في الدفاع حتى قبل البطاقات الصفراء، وهذا ليس طبيعيًا بالنسبة لنا، لقد كان ذلك هو خطأنا في المباراة".

وأردف عن استبدال زياش في وقت مبكر: "حاولنا سد الثغرات بثلاثي في الدفاع، وحظينا ببعض الفرص لكننا لم ندافع بشكل جيد".

وأنهى كلماته: "نحن نكره أن نخسر، وتلك هي مسؤوليتي، لقد اخترت تلك التشكيلة لأنهم كانوا الأفضل في تدريبات الأمس، لكن لا يجب أن نفقد صوابنا، فتلك المباراة لا تلغي نتائج اللقاءات السابقة".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة ومرشح للتراجع للمركز السادس بنهاية لقاءات الجولة.