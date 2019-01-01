توخيل: نحن بحاجة للدفاع أمام مونبلييه بشكل جيد

المدير الفني لباريس سان جيرمان يرى أن فريقه بحاجة للدفاع أمام مونبلييه

يعتقد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان أن فريقه سيواجه صعوبة في مباراة مونبلييه المنتظرة، خاصة في خلق الفرص للتسجيل.

ويستضيف مونبلييه نظيره باريس سان جيرمان، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي.

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وقال توخيل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مونبلييه فريق قوي للغاية، وسيكون تحدياً كبيراً، نحن بحاجة إلى الدفاع بشكل جيد أمامهم، ولن يكون من السهل خلق فرصاً أمامهم".

وواصل: "بالنسبة لفريقنا فنحن لا نقدم أفضل ما لدينا، نحن نبحث عن الأداء وليس النتائج فقط، لذلك قلت عقب مباراة نانت أنني غير راض عما قدمناه".

وأكمل: "أنا مقتنع بوجود أسباب عديدة لهذا الأمر، ولكني شخص إيجابي أرى فريقي كل يوم في التدريبات يظهر الجودة والكفاءة".

وحول غيابات الفريق في مباراة الغد قال الألماني: "فقط ماركو فيراتي وأندير هيريرا، سيكونان غير متاحين في المباراة، لدينا بعض الشكوك حول مشاركة إدريسا جاي ولكن سننتظر حتى التقرير الطبي لنقرر".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة وبفارق خمس نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، بينما يحتل مونبلييه المركز السادس برصيد 24 نقطة.