توخيل: نتسلح بخبرات نيمار ونافاس ودي ماريا في نهائي الأبطال

تصريحات توخيل قبل مواجهة بايرن ميونخ

أكد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أنّ فريقه يعرف نقاط ضعف بايرن ميونخ ولديه العديد من الخبرات القادرة على حسم اللقب لصالح بطل الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان وصل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي دوري أبطال أوروبا، كما أنّه لم يسبق لفريق فرنسي التتويج بالتشامبيونزليج سوى مارسيليا عام 1993.

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وبدأ توماس توخيل المؤتمر الصحفي بالحديث عن عودة ماركو فيراتي وإدريسا جاي واختبار الوضع الصحي الخاص بالحارس كيلور نافاس لتحديد إن كان سيلعب أم يغيب، مشيرًا إلى أنّ الإيطالي لن يستطيع لعب اللقاء كاملًا.

وقال: "نحن نحترم المنافس دائمًا ونتابع بايرن ميونخ بصورة جيدة لمعرفة التفاصيل الهجومية والدفاعية. بالطبع المباراة صعبة أمام منافس فاز في كل مبارياته السابقة ولكننا سوف نبحث عن الحلول لأجل حصد اللقب".

وواصل: "نحن نستعد للمباراة النهائية مثل استعدادنا أمام بوروسيا دورتموند أو أتالانتا أو لايبزيج. تحدثت مع كيلور ونيمار وأنخيل دي ماريا قبل نصف النهائي لأنهم يمتلكون خبرات سابقة وحققوا جميع الألقاب ويعرفون جيدًا صعوبة الفوز بدوري أبطال أوروبا".

المدرب الألماني أشار إلى أنّ بايرن ميونخ لن يغير من خطته التي لعب بها أمام ليون وبرشلونة موضحًا أنّ يوشوا كيميش سوف يلعب في الجهة اليمنى وليس في الوسط ولن يبدأ بافارد اللقاء.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان لديه فرصة تاريخية لينضم إلى الفرق التي حققت الثلاثية التاريخية وذلك بعد تتويجه بالدوري وكأس فرنسا قبل نهائي الأبطال.