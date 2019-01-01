توخيل مطالباً باريس سان جيرمان بضم لاعب وسط: الأمر خطير

باريس سان جيرمان يعاني

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

طالب المدير الفني الألماني، توماس توخيل، لنادي باريس سان جيرمان، ضرورة التعاقد مع متوسط ميدان مؤكدًا أن الأمر "خطير جدًا جدًا".

وضعت إصابة الإيطالي ماركو فيراتي في الكاحل مع عدم الاعتماد على أدريان رابيو بسبب رفضه تجديد تعاقده، في مأزق قبل بدء المرحلة الأهم في الموسم.

وتعرض فيراتي لإصابة قوية في المباراة التي انتهت بفوز باريس على جانجون بتسعة أهداف نظيفة، ليعوضه البرازيلي ماركينيوس، في منتصف الميدان.

وربطت عدة تقارير، ضم باريس سان جيرمان للبرازيلي آلان من صفوف نابولي الإيطالي، أو عبدولاي دوكورييه من صفوف واتفورد الإنجليزي.

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توخيل تحدث قبل مواجهة ستراسبورج في دور الـ32 من كأس فرنسا بالمؤتمر الصحفي: "نحن في الحادي والعشرين من يناير ولدينا احتياجات، لقد فقدنا رابيو وفيراتي ولاسانا ديارا، الوضع لا يتحسن"ز

🎙 @TTuchelofficial: "نريد أن نفوز بكأس فرنسا، بكل تأكيد. من الرائع دائماً خوض النهائي في استاد دو فرانس". pic.twitter.com/JYxZuX6Fc7 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 22, 2019

وتابع: "نحن سنظل على نفس موقفنا مع رابيو، لأن ماركو سيعود بعد أسابيع قليلة، سنظل مع عناصرنا الأساسية، لقد تم تعويض داني ألفيش، أريد أن أضم من؟ أنا أعرف لكنني لا استطيع أن أقول لكم".

وعن إمكانية أن يلعب دراكسلر في هذا المركز: "لاعب لديه الجودة للعب، لأنه بإمكانه التأقلم ويعرف كيفية اللعب في أكثر من مركز".

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وأفصح الألماني عن أفكاره في منتصف الملعب لمواجهة ستراسبورج: "داني ألفيش سيكون في منتصف الميدان، لديه الجودة والعقلية ويقوم بأداء رائع، دراكسلر سيكون هجومياً أكثر وبالإضافة إلى ماركينيوس".

وعن موقف رابيو وإيقافه: "لقد تحدثت كثيرًا في الأمر، أنه أمر يخص اللاعب والنادي".

📍 لندن

🔹 دوري الدرجة الأولي الإنجليزي

🏟️ ملعب Kingsmeadow الذي يحتضن مباريات نادي ويمبلدون



⭕️ رجل العشب أراد فقط أن يوّضح حدود الملعب التي تماهت مع الثلوج الكثيفة التي لا تتوقف عن السقوط 🌨️ قبل مباراة ويمبلدون وفليتوود pic.twitter.com/Pa17ckBpRI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 22, 2019

واختتم عن مواجهة ستراسبورج: "أنهم ثاني أفضل هجوم في الدوري، ويعرفون كيفية خوض لقاء دفاعي قوي، لقد فاز في 4 مباريات متتالية، لقد خضنا مباراة أمامهم كانت قوية وكان من الصعب الحصول على الفرص والتسجيل".

ويسعى باريس سان جيرمان لتأمين تأهله للدور المقبل من كأس فرنسا والتي يحمل لقبها.