وكيل توخيل: صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد "تمت" وعليه تعلم هذا الأمر!

يؤمن بأنه يمتلك شرارة عبقرية في كرة القدم

كشف بيني زهافي وكيل أعمال المدرب الألماني توماس توخيل، أنه كان على وشك التوقيع لمانشستر يونايتد، قبل قيام النادي الإنجليزي بتجديد عقد المدرب السابق إريج تين هاج.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل الهولندي في الصيف الماضي بسبب النتائج المتخبطة في أولد ترافورد، وبرز اسم توخيل ضمن أقوى المرشحين لخلافته، ولكن المفاوضات لم تنجح، ليتم تجديد عقد تين هاج الذي أقيل في أكتوبر الماضي.

ومن جانبه قال وكيل أعمال توخيل في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية:"لو كنت مكان توماس لكنت انتقلت إلى مانشستر يونايتد، أتيحت له الفرصة، كل شيء كان جاهزًا وتمت الصفقة إلى حد كبير".

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وأضاف:"توماس لديه شرارة عبقرية بداخله، لكن في كرة القدم يجب أن تكون حكيمًا ودبلوماسيًا، سيتعين عليه أن يتعلم ذلك مع مرور الوقت".

وكان تعيين توخيل قد تسبب في حالة من الضجة في إنجلترا، وذلك بحجة الاعتماد على مدرب أجنبي لقيادة الأسود الثلاثة من ناحية، بالإضافة إلى التحفظات على شخصية الألماني وأسلوب إدارته من ناحية أخرى.

وأما من ناحية مانشستر يونايتد، فقد قرر النادي الإنجليزي الإطاحة بإريك تين هاج من منصبه في أكتوبر الماضي بعد الخسارة من وست هام، مع التعاقد مع البرتغالي روبن أموريم من سبورتنج لشبونة، والذي يستعد للظهور للمرة الأولى على دكة بدلاء الشياطين الحمر بعد التوقف الدولي الحالي.