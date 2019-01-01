توخيل: لم نستحق أن نكون محظوظين أمام ديجون

الإحباط واضح على المدرب الألماني..

أكد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن فريقه قد استحق ألا يكون محظوظًا أمام ديجون، في المباراة التي خسرها البي آس جي بهدفين لهدف.

المدرب الألماني تحدث بعد المباراة قائلًا "كُنّا سلبيين للغاية في الشوط الأول، افتقدنا إلى الدقة والإيقاع على الصعيدين الدفاعي وكذلك الهجومي."

كما تابع "لم نلعب معًا، لم نطبق خطتنا بالشكل الصحيح، ولكن تحسن الأداء في الشوط الثاني. وصلنا إلى مرماهم ثلاث مرات في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني وصلنا سبعة عشر مرة."

كتيبة توخيل كانت قد تقدمت بهدف في الدقيقة 19 عبر كيليان مبابي، قبل أن يُعادل ديجون في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ويتقدم مع اللحظات الأولى للشوط الثاني.

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ويرى مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق، أن أصحاب الأرض كانوا محظوظين، فقال "لم نستحق أن نكون محظوظين اليوم، لم نؤدي بالشكل المطلوب."

"إنه أمر طبيعي أن يفوز فريق على آخر، لقد كانوا محظوظين اليوم، سجلوا هدفين دون فرص حقيقية، أما نحن فكانت لنا فرصًا كثيرة في الشوط الثاني وكان بإمكاننا الفوز، ولكن هذا لم يحدث للأسف."

يذكر أن ديجون قد دخل المباراة وهو متذيل ترتيب الدوري الفرنسي، مما يُعد مفاجأة أن يتمكن من الفوز على البي آس جي المتصدر بفارق كبير عن أقرب الملاحقين.