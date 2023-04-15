رغم إيقافه والاعتداء على ساني .. توخيل: أنا محامي ماني الأول!

المدرب الألماني لا يريد تضخيم الواقعة

خرج توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، للتقليل من أهمية الخلاف الذي حدث مؤخرًا بين المهاجم السنغالي ساديو ماني وزميله الألماني ليروي ساني.

مشاجرة حادة وقعت بين الثنائي بعد الخسارة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليقوم ماني بتوجيه لكمة لزميله، وهو الأمر الذي جعل بايرن يقوم بمعاقبته وتغريمه على ما بدر منه.

وفي هذا السياق قال توخيل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة هوفنهايم بالدوري الألماني:"لقد تحدثت على الفور إلى جميع المعنيين بعد هذه الواقعة، لأنه كان حدثًا صارخًا للغاية، كان علينا توضيح الأمر قبل الجلسة التدريبية التالية، والالتزام بالوضوح مع كل العاملين معنا".

وأضاف:"لسنا أول فريق يتعرض لمثل هذا الأمر ولن نكون الفريق الأخير أيضًا، الطريقة التي تعامل بها اللاعبان مع الأمر كان تأثيرها إيجابيًا على جميع اللاعبين الآخرين في التدريبات".

وأما عن ساديو ماني بالتحديد:"أنا محاميه الأول والمدافع الأول عنه، لقد عرفته منذ فترة طويلة، هو يحظى بدعمي الكامل مثلما حدث من قبل، لكل فرد الحق في ارتكاب الأخطاء".

يذكر أن الواقعة الأخيرة تجسد الموسم الصعب الذي يعيشه ماني بعد الرحيل عن ليفربول والانتقال لبايرن، حيث يجلس بصفة متكررة على دكة البدلاء وغاب عن كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة.