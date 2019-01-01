توخيل يُجدد الثقة بخيسي ويُعلق على أخبار فيجل

المدرب سيمنح لاعب ريال مدريد السابق فرصته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

جدد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان ثقته في لاعب الفريق "خيسي رودريجز" الذي لم يلعب أي مباراة هذا الموسم.

وانضم خيسي للفريق الفرنسي قادمًا من ريال مدريد صيف 2016 لكنه لم يقض في النادي سوى 6 أشهر ثم أعير إلى لاس بالماس وبعدها إلى ستوك سيتي قبل أن يعود لباريس بداية الموسم الجاري، لكنه لم يلعب أي لقاء.

ويتواجد اللاعب حاليًا مع الفريق في معسكره الشتوي في الدوحة القطرية، وقد أشاد به توخيل متوقعًا أن يلعب قريبًا، ومضيفًا "جميع من يتدرب معنا قد يلعب، خيسي أظهر عقلية قوية. وضعه مع النادي ليس سهلًا، لكنه يتدرب معنا يوميًا وبجدية كاملة ويمتلك خصائص عديدة".

"كان يُمكنه أن يلعب في كأس فرنسا أو كأس الرابطة الفرنسية لكنه تعرض للإصابة. الآن هو معنا وهو في حالة جيدة".

دي ماريا: مبابي سيفوز بالكرة الذهبية

المدرب وخلال حديثه لراديو مونت كارلو عاود الحديث عن القضية التي تشغل فكره حاليًا، وهي التعاقد مع لاعب وسط رقم 6 يُعوض الثنائي أدريان رابيو ولاسانا ديارا، إذ قال "آمل أن تحدث انفراجة في هذا الشأن، لأننا بحاجة للاعب وسط. علي أن أنتظر وعلينا جميعًا أن ننتظر".

"لا نستطيع أن نقول أي شيء الآن لأن سوق الانتقالات معقد، خاصة بالنسبة لنا. دومًا ما يكون معقدًا في الشتاء".

توخيل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند أكد صعوبة ضم لاعب غير جاهز في الشتاء، بعكس ما يحدث في الميركاتو الصيفي، مضيفًا حول ارتباط النادي بلاعب فريقه السابق "جوليان فيجل" "هو دومًا خيار مثير للاهتمام، لكني لا أستطيع التحدث عنه".

"لقد كان لاعبي وعملنا معًا، وقد لعب بشكل ممتاز معنا في دورتموند، لكنه مازال لاعبهم. تستطيع أن تملك الكثير من الأمنيات لكننا لسنا في أعياد الميلاد، بل في سوق الانتقالات".