توخيل: خبرة نيمار منحت باريس سان جيرمان الفوز على مونبيليه

ومبابي أيضًا..

اعتبر توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها نجمه نيمار دا سيلفا، كانت سببًا رئيسيًا في فوز فريقه على مونبيليه، في الوقت الذي أكد على أن كيليان مبابي أيضًا كان من المساهمين في الظفر بتلك الثلاث نقاط الصعبة للغاية.

مونبيليه تقدم في الشوط الأول عبر ليانردو باريديس عن طريق الخطأ في مرماه، قبل أن يتمكن البي آس جي من العودة في آخر 20 دقيقة بثلاثة أهداف عبر نيمار ومبابي وماورو إيكاردي، ليتواصل الفريق الباريسي هيمنته على جدول ترتيب الليج آ.

المدرب الألماني تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "الملعب كان فظيعًا، ومونبيليه كان قويًا للغاية، ولم نكن محظوظين بإصابة 2 من لاعبينا مع بداية المباراة، وكان الجو مميزًا للغاية، يمكنك أن تسأل كيلور نافاس (رُميّ عليه ألعاب نارية في المباراة).".

"ولكننا تعاملنا مع الوضع بعقلية وجودة عاليتين، لقد كانت مباراة غير عادية ونصرًا رائعًا، وأهنئ فريقي على مجمل ما قدمناه. لقد قاموا بضغطنا كثيرًا وارتكبنا أخطاءً كثيرة."

كما أضاف "قمنا نحن أيضًا بالضغط عليهم طوال الـ90 دقيقة، كان الأمر ضروريًا ففي نهاية المباراة لم يقدروا على الركض من شدة إجهادنا لهم، لقد عكسنا أحداث المباراة بشكل منطقي للغاية.".

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"نيمار ومبابي؟ ليس الأمر سهلًا بالنسبة لهما، لم يجتمعا سويًا هذا الموسم وكانا في حاجة إلى الوقت للتأقلم. الأمر كان صعبًا على كيليان لمدة طويلة، ولكن نيمار بخبرته استجاب بصورة أكبر رغم صعوبة الأجواء. في النهاية منحانا الانتصار أليس كذلك؟."

وعلى صعيد متصل، تحدث تياجو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان عن المباراة، وقال "فزنا بالموهبة أم بعقلنا؟ كلاهما. المباراة كانت صعبة في الشوط الأول، نعرف جيدًا أرض الملعب واستحالة اللعب من لمسة واحدة.".

"العقلية كانت رائعة في الشوط الثاني، تحدث المدرب إلينا وقمنا برد فعل جيد، ولكن لا يتعين علينا أن ندخل كل المباريات بنفس وضعنا السيئ في بداية مباراة اليوم."

وأتم "علينا أن نمنح كل شيء لدينا منذ أول دقيقة ونرى بعد ذلك ماذا سيحدث. رد الفعل كان رائعًا وأنا حقًا سعيد، وسأكون أسعد إن تمكنا من الاستمرار على نفس النهج في مباراة الأربعاء أمام جلطة سراي.".