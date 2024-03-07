ليس برشلونة .. عملاق أوروبي يتحرك لضم توخيل

أين سيدرب الألماني الموسم المقبل؟

تحدثت أنباء عن دخول فريق جديد المنافسة على التعاقد مع مدرب بايرن ميونخ الحالي توماس توخيل بعد تأكيد رحيله بحلول نهاية الموسم.

وأعلن بايرن عن أن توخيل سيرحل في يونيو المقبل بعد الموسم المخيب الحالي، إذ خسر كأس وسوبر ألمانيا، ويتأخر بعشر نقاط عن ليفركوزن في البوندسليجا، وإن كان عبر لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب "بيلد"، يبدي تشيلسي وإدارته ترحيباً كبيراً بإعادة المدرب الألماني لقيادة الفريق، الأمر الذي يعد متبادلاً بحسب التقرير من طرف المدير الفني الذي لا يمانع العودة للبلوز.

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وأقال تود بولي، مالك تشيلسي، توخيل من منصبه على الرغم من كون الألماني المدرب الذي قاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا في 2021 ويحظى بشعبية كبيرة في أوساط مشجعي الفريق.

وارتبط توخيل بعدة أندية ليكون مديرها الفني الموسم المقبل عقب ترك بايرن، وأبرزها برشلونة الذي بحسب "موندو" يضع الألماني ضم قائمة المرشحين لخلافة تشافي الذي سيترك منصبه أيضاً في يونيو المقبل.

ويعاني تشيلسي كثيراً منذ رحيل توخيل، ويبدو مصير مدربه الحالي ماوريسيو بوتشيتينو غامضاً في ظل ابتعاده عن المربع الذهبي في البريميرليج، وخسارته كأس كاراباو، وتبقي فرصة تحقيق لقب هذا الموسم فقط عبر كأس الاتحاد الأوروبي.