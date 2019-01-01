توخيل: باريس سان جيرمان يعاني ليفوز مؤخراً

بي إس جي فاز على نانت بفضل نيمار ومبابي

عقب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على انتصار فريقه على نانت لحساب الدوري الفرنسي، وذكر أنه يعاني لتحقيق الفوز في المباريات الأخيرة.

بي إس جي فاز بهدفين نظيفين على ضيفه مساء الأربعاء بفضل ثنائية كيليان مبابي ونيمار، ليواصل التغريد منفرداً في صدارة الترتيب.

وقال توخيل مع "كانال بلس": "اليوم امتلكنا الانطباع أن الانتصار كان صعباً، وهو الانطباع الذي نملكه لعدد من المباريات الآن".

وأضاف: "الفريق يريد ولكن تحقيق الأمر بات صعباً، خسرنا أربع كرات في أول أربع دقائق، وكرات سهلة، لا يمكن أن يحدث ذلك إذا أردت التحكم في المباريات والفوز".

وختم: "هذا أمر غير مقبول، لا أعرف الأسباب بعد، سأشاهد المباراة غداً ونحللها، أصبحنا لا نلعب بحرية ونفتقد للثقة".

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القائد الثاني للفريق ماركينوس اتفق مع مدربه في صعوبة الانتصار في تصريحات ما بعد المباراة، ولكن أكد على قوة نانت، بينما أشاد زميله عبدو ديالو بثنائية نيمار ومبابي، وقال إن لايزال بإمكانها تقديم المزيد.

ويحتل بي إس جي صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه مارسيليا، ويملك مباراة أقل.