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توخيل: لا أملك تفسيرًا لكنني أريد الاستمرار في باريس

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AFP
توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يعرب عن خيبة أمله بعد خسارة نهائي الكأس أمام رين ويؤكد على رغبته في الاستمرار.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن خيبة أمله الكبيرة بعد خسارة فريقه لنهائي كأس فرنسا أمام فريق رين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توخيل عقب المباراة وأكد خلالها أن الفريق بدأها بشكل جيد للغاية، وقال أنه لم يفهم ما حدث بعد الهدف الثاني.

وقال توخيل: “بكل تأكيد أريد أن أستمر مع باريس سان جيرمان، لكن لا يزال الوقت مبكرًا للغاية من أجل إجراء تقييم للوضع، يجب أن أفكر أولًا لبضعة أيام، الموقف ليس سهلًا".

وأضاف: "من الصعب شرح ما حدث حتى بالنسبة لي، لأننا بدأنا المباراة بشكل جيد وقوي للغاية، وفرضنا شخصيتنا وحصلنا على العديد من الفرص".

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وأكمل: "لقد تعرضت لخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة، وليس لدي تفسير، مبابي كانت لديه مشكلة عضلية يوم الجمعة، ربما كان يفكر فيها، لأنه عادة حاسمًا في مثل تلك المباريات".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد تقدم في المباراة بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل رين ويحقق الفوز بالكأس عن طريق ركلات الترجيح.

 

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