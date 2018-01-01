توخيل: استبعاد رابيو؟ هو قرار النادي وأحترمه تمامًا

مدرب باريس سان جيرمان يُعلق على قرار النادي إبعاد رابيو عن اللعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان احترامه الكامل لقرار النادي إبعاد أدريان رابيو عن اللعب، مؤكدًا كذلك على أسفه لقرار لاعب الوسط عدم تجديد عقده مع الفريق.

وأعلن المدير الرياضي للنادي الفرنسي عن توقف المفاوضات مع رابيو حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وأن اللاعب أبلغهم قراره الرحيل مجانًا الصيف القادم، ولذا اتخذ النادي قرارًا بإجلاسه على مقاعد البدلاء لفترة غير محددة.

وغاب رابيو بالفعل عن مباراة الأمس ضد أورليان في كأس الرابطة الفرنسي والتي حسمها باريس سان جيرمان لصالحه بهدفين مقابل هدف، وحين سُئل المدرب عن قرار النادي، أبده تقبله التام له، قائلًا "لا أعلم. النادي صاحب قرار إبعاد رابيو عن الفريق وأنا أتفهم وأحترم هذا القرار".

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"علينا الانتظار الآن، قلت عديد المرات أنني أحب اللاعب لكن هذا الوضع مستمر منذ وقت طويل. الأمر هكذا .. النادي اتخذ قراره وعلي احترامه".

يُذكر أن اللاعب الفرنسي الذي غاب عن كأس العالم 2018 مرتبط بالعديد من الأندية وأبرزها يوفنتوس وآرسنال وليفربول وميلان ومانشستر يونايتد، لكن التقارير الأخيرة تؤكد توصله لاتفاق للعب مع برشلونة بدءً من الموسم القادم.