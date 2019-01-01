توخيل: أريد استمرار نيمار لكنه لن يلعب أمام رين

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يؤكد على ضرورة استمرار البرازيلي نيمار في صفوف فريقه بالنسبة له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على ضرورة استمرار البرازيلي نيمار دا سيلفا في الفريق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام رين في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي والتي تقام غدًا.

وقال توخيل: "هو لاعب لنا في باريس سان جيرمان ويتواجد في غرف الملابس الخاصة بنا، وعندما أفكر في فريق قوي يكون نيمار ضمنه".

انظروا من عاد إلى تدريبات @PSG_arab👀



نعم إنه نيمار 😉 pic.twitter.com/aLYv71yhEP — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019

وأضاف: "في الوقت الحالي ليس لدينا حل يتضمن فكرة رحيله، هذا لم يتغير حتى الآن، وعلاقتنا به لم تتغير أيضًا كما هو واضح".

وأكمل: "الأمر حاليًا بينه وبين النادي، ولو لم يكن هناك طريقة للخروج سيستمر معنا، لا يزال لديه ثلاث سنوات في عقده، وليكون الفريق قويًا تواجده أمر ضروري".

تيتي: نيمار لا يفكر في مفاوضات الرحيل وجاهز للمباريات

واختتم تصريحاته: "لقد بدأ التدريبات بشكل جماعي مع الفريق، لكنه أنهاها بشكل منفرد"، مؤكدَا على صعوبة تواجده في اللقاء القادم.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان لينضم لصفوف برشلونة هذا الصيف.