توخيل أراد سواريز في باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان أرادوا لويس سواريز من برشلونة ولكنهم حصلوا على نجم يوفنتوس السابق في النهاية

كشفت مصادر صحفية فرنسية أن المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان توماس توخيل أراد التعاقد مع لويس سواريز خلال الميركاتو الصيفي قبل إغلاقه.

وانتقل لويس سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد قبل حوالي أسبوعين ليسدل الستار على أحد أهم قضايا سوق الانتقالات الصيفية الحالية على الإطلاق.

وحول ذلك، قالت تيليفوت إن مدرب الفريق الفرنسي جعل مهاجم برشلونة السابق من أولويات السوق هذا الصيف وفي النهاية كان عليه أن يستقر على مويس كين.

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وأضافت تيليفوت أن توخيل وضع لويس سواريز في المرتبة الأولى في قائمته لتعزيز خط هجومه هذا اصيف، ومع ذلك، لم يتلق برشلونة أي عرض مؤكد من نادي العاصمة الفرنسية.

وكان المهاجم الأوروجوياني مطلوبًا بشدة من يوفنتوس أيضًا، قبل أن ينتهي به الأمر باختيار أتلتيكو مدريد والبقاء في إسبانيا ولكن مع تغيير القميص فقط.

وكان توخيل قد خرج يوم الخميس الماضي ليتحدث عن تواضع سوق انتقالات باريس سان جيرمان مقارنة بالأندية التي تنافس على البطولات الكبرى كمانشستر سيتي وليفربول.

وعلى الفور، وخلال ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة كان لديه ثلاثة تعاقدات في وقت واحد وهم مويس كين ودانيلو بيريرا ورافينيا ألكانتارا، كاستجابة فورية لطلبات المدير الفني.

وعلى الرغم منرغبة توخيل في التعاقد مع لويس سواريز، إلا أن ذلك لم يحرك إدارة نادي العاصمة الفرنسية للتفاوض مع برشلونة، وربما يكون ذلك هو سبب غضبه من البداية.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد أنهى موسمه المنصرم بطلًا للدوري الفرنسي الذي لم يستكمل ووصيفًا لدوري أبطال أوروبا ويسعى للاستمرار في التحرك إلى الأمام.