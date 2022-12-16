توتي: ميسي الأفضل في العالم لكنه خلف مارادونا!

المقارنة محسومة بالنسبة للنجم الإيطالي السابق

كشف أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي، عن رأيه في المقارنة بين الثنائي الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي قبل نهائي كأس العالم.

ميسي حقق كل شيء تقريبًا على الصعيد الدولي ومع الأندية، ولكن ينقصه الفوز بكأس العالم، وهي المسابقة التي سيحلم بالفوز بها في المباراة النهائية لنسخة 2022 يوم الأحد القادم أمام فرنسا.

البعض يعتقد أن فوز ميسي بمونديال قطر يعني نهاية الجدال حول الأفضل في التاريخ لصالحه على حساب مارادونا، ولكن توتي لا يتفق مع هذا الرأي.

وقال نجم روما السابق لقناة "BeppiTV1" على موقع تويتش:"بالنسبة لي مارادونا هو كرة القدم، في الوقت الحالي ميسي هو الأفضل في العالم، ولكنه يظل خلف دييجو".

جدير بالذكر أن ميسي نجح في تسجيل 5 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة في 6 مباريات خاضها مع الأرجنتين بالمونديال الحالي.