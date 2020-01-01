توتي ممازحًا ديل بييرو: حققت الدوري الإيطالي 10 مرات

حوار ساخر بين ديل بييرو وتوتي

سخر فرانشيسكو توتي، أسطورة روما ، من الهداف التاريخي لنادي يوفنتوس ، أليساندرو ديل بييرو، فيما يتعلق بتتويج الثنائي بلقب الدوري الإيطالي.

ديل بييرو حقق العديد من الألقاب مع السيدة العجوز قبل مغادرته في 2012، بينما استمر توتي مع روما حتى الاعتزال في 2017.

وكان ديل بييرو قد حُرم من لقبي الدوري الإيطالي في 2005 و2006 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج والمعروفة باسم "الكالتشيو بولي".

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وقال ديل بييرو في حوار مشترك مع توتي: "حققت الدوري الإيطالي في الميدان 8 مرات ولكن الرسمي هو 6 مرات فقط".

ليجيب عليه توتي ساخرًا: "وأنا حققته 10 إلى 12 مرة في الميدان ولكن رسميًا مرة واحدة فقط".

توتي تطرق أيضًا للحديث عن نجله بقوله: "أحب العمل في منصب وكيل أعمال اللاعبين وسوف أتعامل مع كل الأندية دون مشاكل بغض النظر عن انتمائي".

وأوضح: "حينما سألوني هل تقبل أن يرحل ابنك كريستيان إلى لاتسيو قلت إن القرار يرجع له".

واختتم: "ولكنني لست غبيًا لأوافق كأب على انضمام ابني إلى لاتسيو، مع كامل احترامي لهم لا أتمنى حدوث ذلك مطلقًا".

جدير بالذكر أنّ توتي هو الهداف التاريخي لروما والذي رفض الرحيل وعروض ريال مدريد الكثيرة.