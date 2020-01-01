توتنهام يستهدف ضم ديمبيلي بعد إصابة كين

مورينيو يبحث عن بديل هاري كين في الشتاء

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن موسى ديمبيلي مهاجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي بات مطلوبًا من توتنهام الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان ديمبيلي قد قدم أداء مميزًا رفقة أولمبيك ليون خلال الفترة الأخيرة وما ماضى من الموسم الحالي، ما جعله مطمعًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وحول ذلك، كشفت عدة صحف إنجليزية أن توتنهام هوتسبيرز قد زاد من تواصله مع اللاعب في الأيام الماضية من أجل بدء إجراءات التعاقد معه.

وتعرض المهاجم الإنجليزي هاري كين لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة لن تقل عن ثلاثة أشهر، أي أن موسمه بات شبه منتهي.

ووضع توتنهام العديد من الأسماء في خط الهجوم من أجل تدعيم خط الهجوم وتعويض الغياب المؤثر لقائده ومهاجم المنتخب الإنجليزي الأول.

ومن المفترض أن تتم المفاوضات بشكل رسمي بين توتنهام وأولمبيك ليون خلال الأيام القليلة المقبلة في انتظار ما ستسفر عنه تلك العملية.

ويعد كرزيشتوف بيونتيك مهاجم نادي ميلان أحد الأسماء المقترحة من أجل تعزيز هجوم توتنهام، وتقولبعض المصادر إنه في طريقه لإجراء الفحوصات الطبية.

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يذكر أن أولمبيك ليون يستعد للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق وتلبية رغبات المدرب جوزيه مورينيو.