توتنهام يستعد للتعاقد مع نجم الاتحاد .. "ينافس 5 أندية إنجليزية دفعة واحدة"

صراع إنجليزي للتعاقد مع نجم نادي الاتحاد السعودي

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يعمل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الفترة القليلة القادمة.

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توتنهام يقدّم بداية موسم رائعة في 2023-2024؛ حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن مانشستر سيتي "المتصدر".

ووفقًا لصحيفة "90min"، طلب اليوناني أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني للنادي الإنجليزي، التعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، جناح العميد الاتحادي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن بوستيكوجلو، يعلم إمكانيات جوتا جيدًا؛ خاصة أنه كان المدرب الذي تعاقد معه، في الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك الاسكتلندي.

وشددت على أن الجناح البرتغالي، يناسب جيدًا خطة المدير الفني اليوناني، في نادي توتنهام هوتسبير؛ لما يتمتع به من سرعة ومهارة كبيرة على الجناح.

وكشفت الصحيفة، عن أن مسؤولي توتنهام هوتسبير، يتابعون وضع جواو فيليبي جيدًا، مع نادي الاتحاد؛ حيث ينتظرون توصله إلى اتفاق مع إدرة العملاق السعودي، لفسخ عقده، قبل التوقيع معه رسميًا.

وأعلنت الصحيفة، رغبة 5 أندية إنجليزية أخرى إلى جانب توتنهام، في التعاقد مع جوتا؛ وهي إيفرتون ووست هام يونايتد وفولهام وكريستال بالاس وبرينتفورد، بالإضافة إلى سعي فريقه السابق سيلتك، في استعادته مرة أخرى.

جدير بالذكر أن جواو فيليبي "جوتا" البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى الاتحاد في يوليو الماضي، قادمًا من سيلتك، مقابل 30 مليون يورو تقريبًا، مسجلًا هدفًا وحيدًا خلال 5 مباريات رسمية، قبل أن يتم رفع اسمه من قائمة الفريق المحلية.

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