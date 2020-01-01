توتنهام يتراجع عن التعاقد مع مهاجم واتفورد السابق

توتنهام ارتبط بالتعاقد مع مهاجم واتفورد السابق

أشارت تقارير صحفية، إلى أن توتنهام تراجع عن التعاقد مع المهاجم أوديون إيجالو لاعب شينجهاي شينوا الصيني.

وكانت إدارة توتنهام، تعمل على التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الحالية، لتعويض غياب مهاجم الفريق هاري كين.

مورينيو يرفض الحديث عن بيل ويتحسر على صفقة المهاجم

المزيد من الفرق

وتعرض كين لإصابة في الركبة، خلال فترة البوكسينج داي الماضية، ومن المتوقع عودته للملاعب في شهر إبريل القادم.

ووفقاً لصحيفة سكاي سبورت، فإن توتنهام تراجع عن التعاقد مع إيجالو في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، على سبيل الإعارة لستة أشهر.

ومن جانبه فإن اللاعب إن رحل من الصين خلال الساعات القادمة، سيكون لفريق آخر غير سبيرز، بينما ستبحث إدارة توتنهام عن بديل آخر لكين.

ويحتل توتنهام حالياً المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

جدير بالذكر أن توتنهام يستعد لمواجهة مانشستر سيتي مساء الأحد القادم، في قمة الجولة الـ 25 من البريميرليج.