توتنهام واثق في الفوز بمعركة كين ويسعى لتأديبه

هاري كين سيظل مع سبيرز

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية سوق الانتقالات الصيفي الحالي، ويبدو أن توتنهام فاز في معركة الإبقاء على مهاجمه، هاري كين ضمن صفوفه لهذا الموسم.

وقد شعر مسؤولو مانشستر سيتي بالإحباط في الأسابيع الأخيرة بعدما قدموا عرضاً مغرياً بقيمة 100 مليون يورو للحصول على توقيع اللاعب الدولي الإنجليزي، ولكن تم رفضه من قبل إدارة توتنهام.

ما هي آخر الأنباء بخصوص كين؟

نشرت صحيفة "تليجراف" أمس أن مانشستر سيتي سيقدمون عرضًا خرافيًا جديدًا هذا الأسبوع لحسم صفقة اللاعب لكن لم يتم الكشف عن الرقم بعد.

وأكدت الصحيفة أن دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام لن يتنازل عن شرطه لبيع اللاعب بمقابل مادي لا يقل عن 160 أو 150 مليون جنيه إسترليني.

هناك اعتقاد داخل توتنهام أنهم نجحوا في الحفاظ على مهاجمهم هذا الموسم فحسب ما كشفت "Sportsmail" فعرض سيتي في يونيو الموثق بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، كان مكونًا من 75 مليون جنيه إسترليني نقدًا بالإضافة إلى 25 متغيرات، وهذا بعيدًا كل البعد عن ما يطلبه توتنهام.

توتنهام لا يجلس مكتوف الأيدي.. ويريد التعاقد مع لاعب جديد

على الجهة الآخرى، حسب ما نشرته "تليجراف" فإن توتنهام يسعى لضم اللاعب الإسباني أداما تراوري من وولفرهامبتون في الأيام الاخيرة من سوق الانتقالات.

وشددت أن توتنهام بدأ يحاول تسريع الصفقة في الأيام الأخيرة في حال بقى أو غادر هاري كين.

يرغب توتنهام في الحصول على اللاعب معارًا مع أحقية الشراء مقابل 40 مليون جنيه إسترليني أو دفع الصفقة بنظام أقساط المدفوعات الصغيرة مثلما فعل ليفربول مع صفقة ديوجو جوتا.

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