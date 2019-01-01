مورينيو: لا أرى نفسي مدرباً لبايرن ميونخ

مواجهة تحصيل حاصل بين توتنهام والفريق البافاري بدوري الأبطال

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أنه حرص على مشاهدة مباراة فريقه مع بايرن ميونخ في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل مواجهتهما غداً في المرحلة الأخيرة.

توتنهام تلقى خسارة ثقيلة من الفريق الألماني في أكتوبر الماضي على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 7/2، في ظل قيادة المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو.

مورينيو الذي جاء خلفاً للأرجنتيني، ساهم في ضمان الفريق للصعود لدور الـ16 من البطولة، ليدخل المواجهة الأخيرة وهو ليس بحاجة لنقاط المباراة.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"شاهدت المباراة مع الجهاز الفني وتابعنا تفاصيلها جيداً، بكل تأكيد لم نعرضها على اللاعبين".

ترشيحه لتدريب بايرن:"لا أتصور نفسي مدرباً لهم الآن لشعوري بالسعادة مع توتنهام في الوقت الحالي".

وتابع:"ستكون مواجهة هامة جداً لنا، لأننا نمثل توتنهام ويجب التحلي بالمسؤولية، نعم لن ننهي في المركز الأول لو فزنا، ولكنها ستكون فرصة لإظهار ما يمكننا فعله".

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واضاف:"عندما عدت لإنجلترا في حقبتي الثانية علمت جيداً طبيعة توتنهام، بأنه أحد الأندية التي تريد الاعتماد على اللاعبين الشباب جنباً إلى جنب مع أصحاب الخبرة، سترون ذلك بوضوح بالنظر لفريقنا الحالي".

قبوله تدريب سبيرز:"لم أندهش من أي شيء منذ قدومي للنادي، قابلت دانييل ليفي وتحدثت معه عن العديد من الأشياء، وشعرت بحالة كبيرة من النظام والطموح".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية للأبطال بـ10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن بايرن صاحب الصدارة.