توتنهام ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة
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توتنهام 0 × 0 مانشستر سيتي
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في المقابل، يسعى توتنهام بقيادة سبشيال وان لتحقيق الانتصار من أجل استغلال تعثرات تشيلسي في الآونة الأخيرة لزيادة حظوظ فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن يبقى الفوز على بيب له مذاق خاص وخاصًة للمدرب البرتغالي.
يسعى السيتزين لمواصلة الأداء الجيد في الفترة الأخيرة من أجل اكتساب الثقة اللازمة لاستكمال الموسم بنفس القوة، وكذلك لعل وعسى يتمكن من الضغط على ليفربول في حال تعثر الريدز في المباريات المقبلة، ليتم إحياء أمال المنافسة على الدوري.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./