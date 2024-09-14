"زوجتي طلبت الطلاق بسببه" .. خادم نجم توتنهام يرفع دعوى قضائية ضده!

آثار نفسية وجسدية تعرض لها الخادم السابق

يواجه ريتشارليسون مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، دعوى قضائية من مساعد شخصي له، يتهمه فيها بطرده التعسفي بعدما أجبره على العمل لساعات أطول من الطبيعي.

ريجينالدو بيريرا، المساعد الشخصي السابق لنجم توتنهام قام بتقديم هذه الدعوى إلى المحكمة، حيث يقول إن ريتشارليسون طرده دون أي سابق إنذار في غرفة السينما الخاصة بقصره، مشيرًا إلى أن هذا الموقف جعله يشعر بأضرار من الناحية الجسدية والنفسية.

وقال مصدر في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية:"يشعر وكأنه تم استخدامه كشخص ضعيف، يعمل على مدار الساعة، ثم طُرد بشكل غير عادل".

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وكان بيريرا البالغ من العمر 60 سنة، قد عمل إلى جانب ريتشارليسون عندما غادر البرازيل متجهًا إلى إنجلترا للعب بصفوف واتفورد، ولازمه كذلك في إيفرتون وتوتنهام.

ويقول البرازيلي إن اللاعب الذي يتقاضى 130 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، لم يسجله بشكل قانوني كعامل عنده، ودفع راتبه الذي يبلغ 500 جنيه استرليني أسبوعيًا بشكل مباشر في حسابه الشخصي ولم يمنحه أي إجازات.

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وقالت "ذا صن" إن بيريرا يطالب بالحصول على مبلغ 95 ألف جنيه استرليني بسبب الفصل غير العادل، حيث قال:"لقد واجهت ساعات عمل طويلة ومطالب مفرطة وإساءة لفظية، خاصة من أنطونيو ماركوس دي أندرادي، والد ريتشارليسون".

وأشار المساعد السابق للنجم البرازيلي إلى أنه كان مثقلًا بمسؤوليات إضافية، مثل رعاية الحيوانات الأليفة، مؤكدًا أن البيئة السامة التي كان يعيش فيها جعلته في حاجة للحصول على علاج طبي لتخطي كل الآثار السلبية الناتجة عن هذه التجربة، خاصة وأن زوجته طلبت الطلاق منه بعدما أصبح عاطلًا عن العمل.

ومن جانبه رفض المتحدث الرسمي باسم ريتشارليسون كل هذه المطالب، وامتنع عن التصريح بأي تعليقات أخرى حول الإجراءات الحالية في القضية.