"ليس للبيع" .. رد صادم يحرم ريال مدريد من القطعة الناقصة في "جالاكتيكوس 2024"

الأبواب مغلقة بإحكام شديد على صديق ميسي

وجد ريال مدريد الأبواب مغلقة بإحكام شديد، أمام محاولاته للتعاقد مع أحد المدافعين من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم امتلاك ريال مدريد لفريق "جالاكتيكوس" جديد بعد انضمام الفرنسي كيليان مبابي، لا يزال يعاني الملكي من ثغرة على مستوى قلب الدفاع، عقب رحيل ناتشو فيرنانديز وعدم وجود بدائل قوية للثنائي إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجر.

وكشف جاسدون إيدول، مراسل شبكة "TYC" الأرجنتينية، أن إدارة ريال مدريد استفسرت عن إمكانية التعاقد مع كريستيان روميرو، مدافع توتنهام ومنتخب راقصي التانجو، لكنها صُدمت من رد السبيرز.

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وكتب إيدول عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "ريال مدريد كان على استعداد لتقديم عرض لضم روميرو خلال الميركاتو الصيفي وبالفعل اتصل بتوتنهام، لكنهم أجابوا بأنهم لن يبيعوه أو يتفاوضوا حتى على بيعه".

وفي هذا السياق، تحدثت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي توتنهام طلب 150 مليون جنيه إسترليني من أجل إطلاق سراح المدافع الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو المبلغ الذي لن يدفعه فلورينتينو بيريز نهائيًا في مثل هذه الصفقات.

ويرتبط روميرو (26 عامًا) بعقد مع توتنهام يمتد حتى صيف 2027، حيث انضم للسبيرز قبل موسمين قادمًا من أتالانتا، وفي الموسم المنصرم قدم أداءً مميزًا حيث لعب 34 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.