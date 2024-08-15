فيديو | سؤال "عربي" يُحرج تيمو فيرنر ويضعه في ورطة!

انتقادات لصاحب السؤال

تسبب أحد المؤثرين العرب في موقف محرج للغاية للمهاجم الألماني تيمو فيرنر، من خلال تذكرته بأحد أسوأ كوابيسه الكروية!

فيرنر يستعد حاليًا لخوض الموسم الجديد مع توتنهام، بعدما قرر النادي اللندني تمديد إعارته من لايبزيج لموسم آخر، حيث انضم للفريق في يناير المقبل لمدة 6 أشهر.

المهاجم الألماني شوهد وهو يتناول الطعام في أحد الأماكن، ليتجه نحوه أحد المؤثرين المشاهير على موقع "تيك توك"، ليضعه في موقف محرج بسؤاله عن إهداره للأهداف السهلة.

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وقال المؤثر لفيرنر:"لماذا تهدر أهداف سهلة بهذه الطريقة؟"، وهو الأمر الذي لم يفهمه اللاعب في البداية، ولكن عندما سمعه مرة أخرى شعر بالإحراج وقرر النظر في الاتجاه الآخر، ليرحل المؤثر العربي عن المشهد وسط انتقادات له بسبب تعكيره لصفو لاعب توتنهام.

وكان صاحب الـ28 سنة أحد أشرس الهدافين في الدوري الألماني، قبل انتقاله لصفوف تشيلسي في 2020، وهي التجربة التي تسببت في انهيار مسيرته تمامًا، ليعود إلى لايبزيج، ومنه انتقل إلى توتنهام في يناير 2024 وسجل هدفين فقط في 14 مباراة.