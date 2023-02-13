تواضع أم مبالغة؟ .. نصراوي يُقارن بين احتفالات الهلال والعين بوصافة العالم

الفريقان بجانب الرجاء حققوا إنجاز الوصافة في مونديال الأندية

حظي الهلال باستقبال كبير واحتفال مهيب عند وصوله الرياض مساء أمس الأحد قادمًا من المغرب عقب احتلاله المركز الثاني في كأس العالم للأندية التي اختتمت في المغرب يوم السبت الماضي.

الهلال نجح في تخطي الوداد وفلامنجو ووصل للمباراة النهائية حيث خسر أمام ريال مدريد 5-3 في مباراة مثيرة وممتعة.

الناقد الرياضي محمد الدويش أشاد بإنجاز الهلال وطالب المنتقدين بالكف عن انتقاداتهم والتقليل من إنجازات الوطن، بقوله عبر تويتر "الخسارة من الريال لا تُلغي ما قدّمه الهلال في البطولة العالمية .. هل تريدون منه الفوز على الريال؟ فاز على بطل أمريكا وسجّل ثلاثة في مرمى بطل أوروبا .. الوصافة كفاية .. كفاية تشويه للمنجزات الوطنية".

الصحفي النصراوي عاد بعد ذلك لينتقد الاحتفالات المبالغ بها بتحقيق وصافة العالم، وقد قارن بين ما حظي به العين الإماراتي حين حقق نفس الإنجاز في نسخة عام 2018 وقد خسر حينها أمام ريال مدريد في النهائي كذلك.

الدويش نصر صورة لاحتفال العين البسيط جدًا بالوصافة وكتب "هل هم متواضعون أم نحن مبالغون؟"، وقد لاقت تغريدته تفاعلًا كبيرًا بين المغردين خاصة مشجعي النصر.

يُشار إلى أن النصر كان أول نادٍ سعودي يُشارك في مونديال الأندية، وقد حدث ذلك في النسخة الأولى التي أقيمت عام 2000.