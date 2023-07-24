تواصل عناد بيب جوارديولا .. جوليا روبرتس توجه صدمة جديدة لمدرب مانشستر سيتي

النجمة الأمريكية الشهيرة وجهت صدمة لم تكن متوقعة إلى جوارديولا..

يبدو أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيشعر بالغيرة من الهولندي إريك تين هاج مدرب غريمه مانشستر يونايتد، والسبب ليس إلا الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس.

روبرتس كانت حاضرة في مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال الودية التي أقيمت في الولايات المتحدة فجر الأحد، وانتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين نظيفين في إطار تحضيرات الفريقين لموسم 2023-2024.

وبعد المباراة، تمكن تين هاج ولاعبون من يونايتد أمثال برونو فيرنانديش وكاسيميرو ورافاييل فاران وماركوس راشفورد، من الحديث بشكل شخصي مع النجمة الهوليوودة الشهيرة.

والتقطت روبرتس الصور مع تين هاج وبعض لاعبي مانشستر يونايتد، وقامت حساب النادي عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي بنشر الصور مع تعليق: "من الرائع رؤيتك دائمًا، جوليا روبرتس".

ويأتي ذلك اللقاء بين روبرتس ونجوم مانشستر يونايتد بعد شهور من كشف جوارديولا أن الحائزة على جائزة الأوسكار تعد من بين ثلاثة أشخاص يعتبرهم مثله الأعلى.

واعترف جوارديولا حينها بأنه شعر بالفشل لأن روبرتس زارت مانشستر يونايتد في عام 2016 بدلاً من فريقه، رغم النجاح الذي حققه سيتي خلال تلك السنوات.

وقال "جوليا روبرتس قبل سنوات جاءت إلى مانشستر - ليس في التسعينيات عندما كان السير أليكس فيرجسون يفوز بالألقاب والكثير منهان لقد جاءت في الفترة التي كنا فيها أفضل من يونايتد، لكنها ذهبت إلى هناك بدلًا من القدوم إلينا".