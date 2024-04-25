"تواصلوا معي ولكن" .. عدو رونالدو يعلن موقفه من تدريب بايرن ميونخ

بحث مستمر عن بديل توماس توخيل

أكد رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا، أن بايرن ميونخ تواصل معه بشأن خلافة توماس توخيل، لكنه ليس متأكدًا من القيام بهذه الخطوة.

توخيل يستعد للرحيل عن بايرن بنهاية هذا الموسم، وفقًا للاتفاق المُعلن بين الطرفين بشكل رسمي، وسط محاولات مستمرة للبحث عن خليفته، حيث تواصلت إدارة النادي مع رانجنيك الذي أبلغ الاتحاد النمساوي بالأمر.

وقال رانجنيك لصحيفة 90 دقيقة النمساوية:"تجمعني علاقة ثقة قوية مع الاتحاد وأشعر براحة شديدة هنا، تركيزي ينصب فقط على المنتخب، ولا أفكر سوى في يورو 2024".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"في اللحظة التي يقول فيها بايرن نحن نريدك أقوم بتوجيه هذا السؤال لنفسي:"هل أريد هذه الوظيفة؟".

وتابع:"إذا قررت القيام بشيء مختلف في الوقت الحالي، سأناقش الامر أولًا مع الاتحاد النمساوي".

وكان رانجنيك قد اشتهر لدى عشاق الكرة الإنجليزية خلال فترة تدريبه لمانشستر يونايتد بعد إقالة أولي جونار سولشاير، ولكن تجربته لم تتوج بالنجاح مع الشياطين الحمر ورحل سريعًا عن النادي ليأتي بدلًا منه الهولندي إريك تين هاج.

ومن أشهر المواقف خلال هذه التجربة، خلافاته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي، وحديث الأخير عن عدم اعترافه به كمدرب من الأساس، وعدم اتفاقه مع أغلب الأساليب التدريبية التي استخدمها في مانشستر.