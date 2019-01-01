تواجد 8 حكام عرب في قائمة كأس الأمم الأفريقية

الاتحاد الأفريقي يعلن عن قائمة حكام كأس الأمم الأفريقية القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

ضمت قائمة الحكام الرسمية لكأس الأمم الأفريقية والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي منذ قليل، 8 حكام عرب من مصر وتونس والمغرب والجزائر.

ومن المنتظر ان تنطلق البطولة يوم الجمعة 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة بين مصر وزامبيا، وحتى يوم 19 يوليو القادم.

وتواجد الحكم الجامبي بكاري جاساما في القائمة أيضاً، وتولى جاساما مسؤولية مباراة الترجي والوداد الشهيرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما انضم المصري إبراهيم نور الدين إلى القائمة، بدلا من مواطنه جهاد جريشة والذي أوقفه الاتحاد الأفريقي 6 أشهر عن التحكيم في وقت سابق.

Match Officials for @Total AFCON 2019 confirmed. 26 Referees and 30 Assistant Referees make up the list #TotalAFCON2019.

The officials are from;

🇩🇿🇦🇴🇧🇼🇧🇮🇨🇲🇪🇬🇪🇹🇬🇲🇰🇪🇲🇬🇲🇱🇲🇷🇲🇺🇲🇦🇨🇩🇷🇼🇸🇳🇸🇨🇿🇦🇹🇳🇿🇲🇧🇫🇹🇩🇰🇲🇪🇷🇬🇳🇱🇸🇱🇾🇲🇿🇳🇪🇸🇩🇺🇬#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/IoCjDjPIr7 — CAF (@CAF_Online) June 6, 2019

وجاءت قائمة الـ 26 حكماً على النحو التالي:

مصطفى غربال من الجزائر - هيلدير مارتينس دي كارفاليو من أنجولا - باسيفيك ندابويهاوينيمانا من بوروندي - جوشوا بوندي من بوتسوانا - أمين عمر من مصر - إبراهيم نور الدين من مصر.

أليوم أليوم من الكاميرون - باملاك تيسيما من أثيوبيا - باكاري جاساما من جامبيا - بيتر واويرو من كينيا - أندوفيتا راكوتوجوانا من مدغشقر - مامادو كيتا من مالي - بيدا داهان من موريتاينيا.

أحمد امتهاز هييرالال من موريشيوس - رضوان جيد من المغرب - نور الدين الجعفري من المغرب -جاك ندالا نجامبو من الكونغو الديمقراطية - لويس هاكيزيمانا من رواندا - ماجيتي نداي من السنغال - عيسي سي من السنغال - بيرنارد كاميل من سيشيل - فيكتور جوميز من جنوب إفريقيا - الصادق السلمي من تونس - يوسف السرايري من تونس - هيثم قيراط من تونس - جاني سيكازوي من زامبيا.