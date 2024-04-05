توابع زلزال الأهلي.. لاعبو الاتحاد يتعرضون لموقف محرج في مباراة التعاون

جماهير الاتحاد توجه رسالة غاضبة في مباراة التعاون

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تعرض لاعبو فريق الكرة بنادي الاتحاد، لموقف محرج من قِبل جماهير العميد، خلال مباراة الفريق أمام التعاون في الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وفي صراع المقعد المؤهل للنخبة الآسيوية، يلتقي الاتحاد بنظيره التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي.

وأفادت صحيفة "الرياضية" أن جماهير الاتحاد أعطت ظهورها للاعبي الفريق أثناء عزف النشيد الرسمي للنادي، الأمر الذي يعكس احتجاج الجماهير على نتائج الفريق.

وكان الاتحاد قد تلقى خسارة من الأهلي، بهدف دون مقابل، في قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي، ليتعرض الاتحاد للخسارة ذهابًا وإيابًا من غريمه في جدة.

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ويواجه الاتحاد منافسة شرسة مع الأهلي والتعاون، على المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، آخر المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل (2024-2025)، حيث يأتي الأهلي في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الاتحاد والتعاون.

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