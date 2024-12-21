تهنئة عيد الميلاد لا تكفي.. مبابي يصعّد لهجة التهديد ضد باريس سان جيرمان!

إلام ينتهي هذا النزاع القضائي

تحدثت محامية كيليان مبابي، ديلفين فيرهايدن، في صحيفة "ليكيب" بشأن الدعوى القضائية التي يوجهها المهاجم الحالي لريال مدريد ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان.

ومنذ سبتمبر الماضي، دخل كيليان مبابي وباريس سان جيرمان في نزاع يطالب فيه اللاعب بـ 55 مليون يورو نظير رواتب ومكافآت، وعلى الرغم من أن رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، من خلال لجنتين منفصلتين، حكمت لصالح مهاجم ريال مدريد، فإن النادي الباريسي لا يريد دفع هذه المبالغ له وسيلجأ إلى المحاكم العادية إذا لزم الأمر، وهي ممارسة تهدف، على حد تعبير محامية قائد المنتخب الفرنسي، ديلفين فيرهايدن، إلى "الهروب من قواعد كرة القدم".

وقالت فيرهايدن: "يريد باريس سان جيرمان الهروب من قواعد كرة القدم. إنه مستعد لهدم النظام بدلاً من الوفاء بالتزاماته، إذا لم تحم الهيئات الحاكمة العقود ولوائحها، فإننا نرسل إشارة قوية مفادها أن الأندية يمكن لها أن تدهس اللاعبين!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت فيرهايدن أنه "يجب على باريس سان جيرمان قبول القواعد، لقد أصبحت هذه مشكلة أكبر بكثير من قضية موكلي. النادي بتلك الطريقة يوجه رسالة لكل الأندية ألا تدفع رواتب لاعبيها ومن ثم تذهب إلى محكمة العمل لأن الأمر يستغرق عامًا ونصفًا للحصول على قرار في الدرجة الأولى، وسنتين في الاستئناف ونفس الشيء في النقض. سيكونون جميعًا قد أنهوا مسيرتهم المهنية قبل أن يحصلوا على رواتبهم!".

وتؤكد فيرهايدن أن هدفها "ليس معاقبة باريس سان جيرمان. وإلا لكنا ذهبنا إلى المحكمة منذ فترة طويلة، كل ما يريده كيليان مبابي هو الحصول على ما هو مستحق له".

من ناحية أخرى، بعد أن أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم عدم اختصاصها بفرض عقوبات رياضية في الحادي عشر من ديسمبر الماضي، تعتقد فيرهايدن أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هو الذي يجب أن يفعل ذلك، بل وحتى أن يرفع قضيته إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ووفقا للمحامية، فإن إقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن النادي الذي لا يلتزم بسداد جميع مدفوعاته قد يعني حرمانه من الترخيص اللازم للمنافسة في المسابقات القارية.

كان باريس سان جيرمان قد هنأ عبر حساباته الرسمية مبابي بعيد ميلاده السادس والعشرين أمس، فيما يبدو أنه لم يكن كافيًأ لرأب الصدع بين اللاعب الفرنسي وناديه السابق.