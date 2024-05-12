بعد تهنئة الهلال .. لجنة الانضباط تهدد باتخاذ الإجراءات القانونية وخصمها يتحداها: "لن أتراجع!"

نظام لجنة الانضباط هو ما استفز خصمها ودفعه للجوء لما لجأ إليه..

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تسبب الهلال في أزمة من نوع خاص للجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد حسمه للقب دوري روشن 2023-2024.

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الزعيم حسم اللقب لصالحه بالفوز أمس السبت، أمام الحزم برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31، إذ رفع رصيده للنقطة 89 متفوقًا بفارق 12 نقطة على النصر؛ صاحب الوصافة، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وعقب المباراة، نشر حساب يحمل اسم لجنة الانضباط والأخلاق عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة تهنئة للموج الأزرق على لقبه، وهو ما استاء منه منافسو الزعيم كونها لجنة قضائية يجب أن تنأى بنفسها عن تهنئة أي نادٍ، لذا تحرك مسؤولو اتحاد الكرة.

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المركز الإعلامي لاتحاد الكرة خرج سريعًا لنفي رسمية الحساب المهنئ، مؤكدًا أن لجنة الانضباط وكافة لجانه لا تمتلك أي حسابات منفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشيرًا إلى أنه سيلجأ لمقاضاة صاحب ذاك الحساب.

لكن التهديد بالقضاء لم يؤثر في صاحب الحساب الوهمي، وخرج معترفًا بأنه ليس حساب رسمي، موضحًا أنه لن يتراجع طالما أن قرارات الانضباط لا تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر قبل سنوات عدم نشر أي من قراراته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مكتفيًا بنشرها عبر موقعه الرسمي، وهو ما أغضب قطاعًا عريضًا، خاصةً من الإعلاميين والصحفيين.

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