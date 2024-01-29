معلقًا على تهديد رينان لودي له .. ميشايل يوضح حقيقة محاولة الهلال التخلص منه

هل سعى الهلال للتخلص من ميشايل ديلجادو؟ البرازيلي يوضح..

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بعد فترة من الجدل، خرج البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ جناح الهلال السعودي، لتوضيح حقيقة رحيله عن الزعيم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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بعض التقارير الصحفية زعمت أن البرازيلي سيرحل بعد التعاقد مع الوافد الجديد رينان لودي، وأنه بالفعل وصلته عدة عروض من دوري بلاده.

لكن ميشايل نفى كل ذلك في تصريح نقله الصحفي حمد الصويلحي عنه، إذ قال: "سمعت تلك الشائعات التي تتحدث عن رحيلي عن الهلال، لكنها أخبار غير صحيحة أنا مستمر مع النادي".

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وبحسب عدة تقارير، فإن لودي تم تسجيله بدلًا من البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي تم إسقاط اسمه من قائمة الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يذكر أن ميشايل انضم للهلال في يناير 2022، يمتد عقده حتى نهاية موسم 2024-2025.

وخلال الموسم الجاري، شارك البرازيلي في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع سبعة آخرين.

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